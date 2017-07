Virtuālās naudas maiņas punkta "BTC" vadītājs aizturēts jau otrdien valsts ziemeļaustrumu pilsētā Salonikos, ziņo policija. 38 gadus veco Vinņiku par līdzekļu atmazgāšanu lielos apmēros meklēšanā izsludinājusi ASV Kalifornijas štata tiesa, ziņo ASV Tieslietu ministrijas pārstāvji.

"Ir apcietinātas starptautiski meklētas kriminālas organizācijas "smadzenes"," izplatītā paziņojumā raksta Grieķijas policijas pārstāvji, "Kopš 2011. gada viņš vada kriminālo organizāciju, kura pārraudzīja vienu no svarīgākajām elektronisko noziegumu interneta vietnēm pasaulē."

Daļu no līdzekļiem aptuveni 3,4 miljardu eiro apmērā, kurus Vinņiks izkrāpis šo gadu laikā, viņa shēma ieguvusi līdz ar Tokijā bāzētā "Bitcoin" maiņas punkta "Mt. Gox" bankrotu 2014. gadā, norāda izmeklētāji.

Virtuālo valūtu "Bitcoin" rada specifiska datorsistēma. Atšķirībā no tradicionālajām valūtām to neizdod neviena centrālā banka un nepārrauga vai nenodrošina neviena valdība. Tomēr to tāpat var izmantot preču un pakalpojumu iegādei, turklāt tā īpaši izplatīta melnā tirgus darījumos.