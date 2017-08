Cīņai ar plūdiem, kas pirmdien pieņēmušies spēkā, pilsētā izvietoti vēl papildu 1000 Nacionālās gvardes karavīru, paziņojis Teksasas gubernators Gregs Ebots. Nedēļas nogalē gubernators jau izsauca 3000 karavīru, kas iesaistīti glābšanas darbos.

Armijas inženieri palīdz pazemināt ūdens līmeni divos aizsprostos uz rietumiem no Hjūstonas, lai novērstu to pārplūšanu. Inženieri uzskata, ka aizsprosti izturēs, novēršot līdzīgu katastrofu, kādu viesuļvētrā "Katrīna" 2005.gadā izraisīja Jaunorleānā.

"Hārvijs" pieņēmās spēkā piektdienas vakarā, pārtopot ceturtās kategorijas viesuļvētrā, taču vēlāk tās spēks samazinājās līdz tropiskajai vētrai.

