Tramps izteicās, ka vēlas sagaidīt ziņojumu no Valsts sekretāra Maika Pompeo, kurš nesen atgriezās no vizītes Saūda Arābijā, lai noskaidrotu apstākļus, kas saistīti ar Hašogi pazušanu.

Turcijas pārstāvji paziņojuši, ka Hašogi tika nogalināts Saūda Arābijas konsulātā Stambulā, bet Saūda Arābija šīs apsūdzības noraida. Tramps norādīja, ka ASV ir lūgusi Turcijai sagādāt audio vai video pierādījumus, kas apliecinātu, ka Saūda Arābijas pārstāvji ir nogalinājuši žurnālistu, vēsta aģentūra. "Mēs tos [pierādījumus] esam pieprasījuši, ja tie eksistē. Es vēl neesmu pārliecināts, ka tie eksistē. Iespējams, ka tie eksistē," izteicās Tramps.

Jautāts par to, vai ASV varētu saraut saites ar Rijādu žurnālista pazušanas kontekstā, Tramps atbildēja: "Es nevēlos to darīt." "Es vēlos noskaidrot, kas notika, kurš ir vainīgs, un mēs to iespējams uzzināsim līdz nedēļas beigām," norādīja prezidents.

Pompeo ir izteicies, ka Saūda Arābija šobrīd turpina savu izmeklēšanu saistībā ar žurnālista pazušanu. "Viņi veiks izmeklēšanu un, kad tā tiks pabeigta, mēs to izvērtēsim," norādīja Valsts sekretārs.

ASV Valsts departamenta pārstāve paziņoja, ka Pompeo nav dzirdējis audio ierakstus, kas liecinātu par to, ka Hašogi ticis nogalināts. Pompeo arī norādīja, ka ASV jāpatur prātā svarīgās biznesa un valdības saites, kas vieno ASV un Saūda Arābiju.