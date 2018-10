Vīrietis, kas redzams novērošanas kameru kadros esot bijis viens no 15 cilvēku lielās grupas, kuru tur aizdomās par Hašogi nogalināšanu. Videomateriālā redzams, ka vīrietis pamet konsulāta telpas pa aizmugurējām durvīm, valkādams brilles un viltus bārdu. Viņa apģērbs tik ļoti līdzinās tam, kādu, ieejot konsulātā, valkāja pats Hašogi, ka tiek uzskatīts, ka "dubultnieks" ir valkājis žurnālistam piederošās drēbes, vēsta medijs.

Turcijas pārstāvji ziņo, ka tas pats vīrietis, kurš valkāja Hašogi apģērbu, ir manīts pie slavenās Zilās mošejas Stambulā vien pāris stundas pēc tam, kad žurnālists redzēts pēdējoreiz. Dubultnieks identificēts kā Mustafa al-Madani.

Dažas stundas pirms konsulāta pamešanas Madani redzams ieejam konsulātā pa galvenajām durvīm. Tobrīd viņš ir bez bārdas un valkā rūtainu kreklu un tumši zilas bikses. Videomateriālos, kuros Madani redzams pametam konsulātu kā Hašogi dubultnieks, viņam kājās ir tie paši sporta apavi, kurus viņš valkāja ierodamies konsulātā, ziņo CNN.

Saūda Arābijas valdības versija par notikušo saistībā ar Hašogi nāvi nav bijusi konstanta. Pēc tam, kad ilgāku laiku Rijāda noraidīja savu saistību ar žurnālista pazušanu, Saūda Arābija beidzot atzina, ka Hašogi mira Stambulā esošajā konsulātā. Žurnālists esot gājis bojā "dūru cīņas" rezultātā.

Turcijas pārstāvis CNN norādīja, ka personas "dubultnieks" nav nepieciešams, lai veiktu nopratināšanu, piebilstot, ka Turcijas redzējums par notikušo ir nemainīgs – šī esot bijusi iepriekš plānota slepkavība un žurnālista mirstīgās atliekas ir aizvestas no konsulāta.

