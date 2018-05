Honkongā tika noslēgtas vairākas ielas, kā arī evakuētas ēkas pēc tam, kad būvlaukumā tika atrasta Otrā pasaules kara bumba, vēsta "The Bangkok post".

Policija nobloķēja vairākas ielas un evakuēja ap 1200 cilvēku no veikaliem, restorāniem un birojiem, kas atradās tuvējā Vančajas biznesa rajonā. Eksperti devās uz notikuma vietu, lai izrakstu no zemes 450 kilogramus smago bumbu, kuru ražojusi ASV, ziņo "The Bangkok post".

Kā ziņo vietējie darbinieki, divas trešdaļas no bumbas atrodas zem zemes – tā ir rūpīgi jāizrok, lai pēc tam to varētu likvidēt. Šī ir jau trešā Otrā pasaules kara laika bumba, kas šogad atrasta Honkongā – iepriekšējās divas tika atrastas janvārī.

Otrā pasaules kara laikā mūsdienu Honkongas teritoriju intensīvi bombardēja sabiedroto karaspēks. Šī iemesla dēļ, bumbu un citas munīcijas atrašana Honkongā nav nekas neierasts.