Varasiestādes Honolulu uzraudzīs gājējus, kas šķērsos ielas skatoties telefonos, ziņo britu raidsabiedrība "Sky News".

Varas iestādes paskaidrojušas, ka šāds aizliegums pieņemts, jo nepieciešams samazināt negadījumu skaitu, kas radušies tieši tāpēc, ka gājēji skatījušies savos mobilajos telefonos, kad šķēršojuši ielu.

Likums attieksies ne tikai uz mobilajiem telefoniem, bet arī uz peidžeriem, videospēlēm, kā arī klēpjdatoriem.

Likumsargi ar naudas sodiem sodīs tos, kas neievēros šo aizliegumu. Paredzēts, ka soda lielums būs atkarīgs no tā, cik reizes gājējs tikšot pieķerts.

CNN vēsta, ka par pirmo reizi soda apmērs būs sākot no 15 ASV dolāriem (12,76 eiro) līdz 35 ASV dolāriem (29,78 eiro). Par otro reizi - no 35 ASV dolāriem līdz 75 (63,82 eiro), bet par trešo sods būs no 75 ASV dolāriem līdz 99 (84,24 eiro).

Likums neattieksies uz tiem cilvēkiem, kas šķērso ielu runājot pa telefonu, kā arī tiem, kas staigā pa gājēju ietvi un lūkojas savos mobilajos telefonos.

Medijs atzīmē, ka šis likums stāsies spēkā vien 25. oktobrī.