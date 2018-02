Ar dzelteno apli kartē iezīmēta aptuvenā video uzņemšanas un pilota nolaišanās vieta, ar sarkanām bultām - šī brīža aktīvais Sīrijas armijas un tās sabiedroto grupējumu uzbrukumu virziens opozīcijai Sīrijas ziemeļrietumos.

HTS (iepriekš pazīstami kā "Al Nusra Front") savā interneta propagandas kanālā "Ibaa" paziņoja, ka lidmašīna notriekta ar portatīvā raķešmetēja šāviņu. Krievijas aizsardzības ministrija apstiprināja, ka pikējošais bumbvedējs "Su-25" ir notriekts virs Idlibas provinces un tā pilots nogalināts "cīņā pret teroristiem".

VIDEO: Additional footage released by Jaish al-Nasr shows a burning Su-25 and parachute of pilot. pic.twitter.com/hVS0PQjdod— Conflict News (@Conflicts) February 3, 2018