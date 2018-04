"Vai Igaunijas iedzīvotājiem tagad būtu jājūtas apdraudētiem vai jābažījas? Nē. Situācija Igaunijā ir mierīga," preses konferencē pēc valdības sēdes sacīja Ratass.

Viņš teica, ka rīta pusē par spriedzi saistībā ar Sīriju runājis ar aizsardzības ministru Jiri Luiku.

"Šie notikumi ir ļoti sarežģīti. Mēs tam sekojam, un mūsu partneri sniedz mums jaunāko informāciju," norādīja Ratass.

Sīrijas aktīvistu un palīdzības organizācijas "Baltās ķiveres" un UOSSM 7. aprīlī paziņoja, ka Sīrijas valdības spēki uzbrukumā nemiernieku kontrolētajai teritorijai Austrumgutā, netālu no Damaskas, izmantojuši ķīmiskos ieročus, un Dumas pilsētā dzīvību zaudējuši vairāki desmiti cilvēku.

ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ paziņoja, ka, reaģējot uz ķīmisko ieroču lietošanu, ir gaidāms ASV raķešu trieciens Sīrijas režīmam. Trampa skarbie izteicieni un Krievijas pretreakcija raisījušas bažas, ka Sīrijas konflikts var pāraugt nopietnā militārā konfrontācijā, kurā no vienas puses būtu iesaistītas ASV un to sabiedrotie, bet no otras - Krievija.