Sestdien Narvā karoga pacelšanas ceremonijā par godu Igaunijas Republikas proklamēšanas simtgadei Igaunijas iekšlietu ministrs Andress Anvelts uzsvēra, ka Igaunija sākas no Narvas.

"Saullēkts no šejienes, no Narvas, vispirms dosies uz Rakveri un Tartu, pēc tam uz Tallinu un Kuresāri, Pērnavu un Valgu. Iedomājieties garu zilimelnbaltu joslu debesīs, kuru nomaina Igaunijas simtās jubilejas rīts un apspīd visu valsti ar saules gaismu. Mēs ar jums esam pilsētā, no kuras sāks Igaunija. Igaunija sākas no Narvas," sacīja Anvelts, pieminot Igaunijas karoga krāsas - zilo, melno un balto.

Karoga pacelšanas ceremonija notika Hermaņa cietoksnī, kas atrodas pie Narvas upes, kuras pretējā krastā ir Krievijas pilsēta Ivangoroda.

"Ar mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā, kuras robežpilsēta ir Narva, Igaunija galīgi un neatgriezeniski atkal ir Eiropā," uzsvēra Anvelts.

"Man nesen uzdeva jautājumu - ko man nozīmē Igaunija? Atbildēt nav grūti - Igaunija pirmām kārtām ir mūsu cilvēki. Tieši mūsu cilvēki padara Igauniju tādu, kāda tā ir. Un Igaunija ir valsts visiem tajā dzīvojošajiem cilvēkiem neatkarīgi no to izcelsmes, dzimuma, ticības un tautības," sacīja Igaunijas iekšlietu ministrs.

Vairāk nekā 90% Narvas iedzīvotāju dzimtā valoda ir krievu.

"Tas viss kopā arī ir mūsu Igaunija. Brīva, panākumus gūstoša, demokrātiska un atvērta Igaunija," teica Anvelts.

Jau ziņots, ka sestdien tiek svinēta Igaunijas Republikas proklamēšanas simtā gadadiena, un svētku pasākumi notiek visā valstī, kā arī citur pasaulē.

1918. gada 24. februārī Igaunijas Glābšanas komiteja Tallinā pieņēma manifestu, kurā pasludināja neatkarīgu un demokrātisku republiku.