Pāvests Francisks pirmdien aicinājis politiskos līderus aizstāvēt imigrantus, uzsverot, ka viņu drošība esot stādāma augstāk nekā nacionālās drošības apsvērumi.

"Solidaritāte konkrēti jāizrāda katrā migrācijas pieredzes pakāpē, no došanās ceļā un ceļojuma laikā līdz ierašanās brīdim un atgriežoties," teikts Romas katoļu baznīcas Pasaules dienas priekšvakarā izplatītajā pāvesta paziņojumā. Viņš mudinājis radīt "plašākas iespējas" imigrantiem un bēgļiem "droši un legāli" ieceļot to izvēlētajās valstīs, piebilstot, ka ikviena imigranta cieņa un tiesības esot ievērojamas neatkarīgi no to statusa.

"Cilvēciskās personas centrālās lomas princips (..) uzliek mums pienākumu vienmēr personas drošību stādīt augstāk par nacionālo drošību," uzsvēris katoļu baznīcas galva. Viņš aicinājis rast alternatīvus risinājumus nelegālo imigrantu aizturēšanai, piebilstot, ka kolektīva nelegālo imigrantu izraidīšana neesot "piemērots risinājums".

Tā vietā, pēc Franciska domām, nelegālajiem imigrantiem esot piešķirama pārvietošanās brīvība, piekļuve saziņas līdzekļiem, tiesiskajai palīdzībai un tādām ikdienas tiesībām kā, piemēram, bankas konta atvēršana.

Pāvests paudis arī netiešu atbalstu pretrunīgi vērtētajam likumprojektam, kas paredz automātisku pilsonības piešķiršanu Itālijā dzimušajiem imigrantu bērniem.

Franciska paziņojums jau izsaucis Ziemeļu līgas kritiku. Tās līderis Mateo Salvīni norādījis, ka Francisks, ja tā vēlas, šos ieteikumus var realizēt pats savā valstī – Vatikānā.