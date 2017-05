Indijas armija ir apsūdzējusi Pakistānu, ka tās karavīri ir sakropļojuši divu pirmdien notikušās sadursmēs uz robežas Kašmīras reģionā nogalinātu karavīru līķus. Pakistāna šīs apsūdzības gan ir noraidījusi, norādot, ka armija "ir augsti profesionāls spēks", kurš "nekad neizrādītu necieņu pat Indijas karavīram".

Taču indieši, tostarp nogalināto karavīru ģimenes locekļi, pieprasa, lai Pakistāna "saņemtu mācību". Indijas premjers Narendra Modi tiek kritizēts par nerīkošanos.

Viena nogalinātā indieša meita Monika paziņoja, ka vēlas, lai par viņas tēva nāvi tiktu nogalināti vismaz desmit pakistāniešu karavīri. Daudzi Indijas sociālo tīklu lietotāji pauž līdzīgas domas, izmantojot mirkļabirku #BadlaLo (atriebību).

Kašmīra ir Indijas un Pakistānas strīdu objekts jau vairāk nekā 60 gadus. Abas valstis par savu uzskata visu reģionu, bet kontrolē tikai daļu no tā.

Divi no trīs Indijas un Pakistānas savstarpējiem kariem ir notikuši Kašmīras dēļ. Jauns konflikts varētu izvērsties daudz postošāks, jo abām valstīm tagad ir kodolieroči.

Kopš 1989. gada Indijas kontrolētajā Kašmīras daļā notiek musulmaņu vairākuma rīkoti nemieri pret Indijas pārvaldi.

Dying in war is HONOUR for a soldier ! But mutilating body of our dead soldier is bestial act by #BarbaricPak. @narendramodi #BadlaLo @adgpi

— Surendra Poonia (@MajorPoonia) May 1, 2017

If war is the solution, then we should go again for a war #BarbaricPak #BadlaLo

— Gaurav Kumar (@puraanigali) May 1, 2017

dear prime minister @narendramodi The #Army man is asking you for only two hours. And will finish Pakistan #BadlaLo #GhusKeMaro pic.twitter.com/Mq3Cw1a2pa

— Sumer Rav (@SumerRav) May 2, 2017

#BadlaLo

Be revengeful to NA-PAK-SHETAN

Everything is fair in war

HumanRights InternationalLaws WorldWarFlash not above our Soldiers' lives pic.twitter.com/2KEQ6VlU4C

— Rajesh Parikh (@RajeshParikh11) May 2, 2017

India want all nations to declare Pak as terrorist state but Indian govt itself has still not declared soo... #Shame #BadlaLo

— Varinder Singh Khosa (@VarinderKhosa77) May 2, 2017

One strike will not change the paki mentality, they deserve something that will be remembered for generations. #BadlaLo

— स्वामी (@sabnisatul) May 2, 2017