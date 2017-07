Negadījums noticis Džammu un Kašmiras štatā. 19 cilvēku stāvoklis pašlaik tiek raksturots kā kritisks, atzīmē medijs.

Indijas premjerministrs Narendra Modi savā tvitera kontā izteicis līdzjūtību saistībā ar notikušo negadījumu.

Extremely pained by the loss of lives of Amarnath Yatris due to a bus accident in J&K. My thoughts are with the families of the deceased.— Narendra Modi (@narendramodi) July 16, 2017