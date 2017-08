Tiek lēsts, ka bojā gājušo skaits pieaugs. Šobrīd glābēji kopā ar vietējiem iedzīvotājiem sadauzītajos vagonos meklē izdzīvojušos. Tiek ziņots, ka atrasti līdz šim aptuveni 80 ievainoto.

"Mēs cīnāmies, lai izvilktu ievainotos un gaidām, kad ieradīsies griezēji. Ir pārāk tumšs, lai sāktu pilnu meklēšanas operāciju, bet mūsu komandas dara, ko var," paudis vietējos policijas vecākais virsnieks Adžajs Pandejs.

Kopumā no sliedēm noskrējuši astoņi vagoni. Daži no tiem sadursmes rezultātā sagāzušies viens uz otra.Vilciens bijis ceļā uz hindu svēto pilsētu Haridvaru, kad avarējis netālu no Muzafarnagaras 130 kilometru attālumā no Deli.

Šogad tā ir jau ceturtā smagā vilcienu avārija Indijā – valstī, kurā sliktā dzelzceļa stāvokļa dēļ, regulāri notiek traģiskas avārijas. Pērn novembrī vilcienu avārija prasīja 150 cilvēku dzīvību. Plānotie 15 miljardu ASV dolāru ieguldījumi dzelzceļa remontos ir aizkavējušies, jo vietējie sliežu ražotāji nav spējīgi laikus izpildīt pasūtījumus.

Kopumā piecu gadu laikā dzelzceļu atjaunošanā paredzēts ieguldīt 130 miljardus ASV dolāru.