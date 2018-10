Neskatoties uz ASV aicinājumiem apturēt naftas importus no Irānas Indija un Ķīna neplāno pārtraukt naftas iegādi no Islāma Republikas, ziņo RFE/RL.

Ķīna ir norādījusi, ka nevēlas lauzt vienošanos un turpinās importēt naftu no Irānas, savukārt Dienvidkoreja un Japāna – valstis, kuras kādreiz iegādājās naftu no Irānas - jau ir pārtraukušas to importēt no Islāma Republikas.

Irānas viceprezidents Ešaks Jahangirs paziņojis, ka viņš neparedz valsts naftas eksporta apjoma noslīdēšanu zem viena miljona barelu dienā, tomēr samazinājums būšot ievērojams salīdzinājumā ar aprīļa rādītājiem, kad Irāna spēja eksportēt 2,5 miljonus barelus dienā. Šie rādītāji tika sasniegti aptuveni mēnesi pirms Trampa paziņojuma par izstāšanos no Irānas kodollīguma, vēsta RFE/RL.

Indija – otrs lielākais Irānas naftas importētājs aiz Ķīnas – esot norādījusi, ka nevar pilnībā apturēt naftas iegādi no Teherānas. “Mēs nevaram pilnībā apturēt naftas importu no Irānas laikā, kad alternatīvas izmaksā dārgi,” izteicies kāds Indijas valdības avots. Par spīti vēlmei saglabāt Irānu, kā vienu no saviem naftas importa partneriem, pēdējo mēnešu laikā Indija ir samazinājusi iegādāto naftas apjomu no Islāma Republikas, vēsta medijs.