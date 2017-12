Autobusā, kas devies no Himkalpradešas uz Deli, vīrietis noāvis kurpes un novilcis zeķes, noliekot tās sev blakus ejā. Pārējie pasažieri sāka protestēt pret zeķu smaku un pieprasīja, lai vīrietis vai nu aizvāc tās vai vispār izmet ārā. Zeķu īpašnieks atteicās no tām šķirties, un izcēlies konflikts. Lai to atrisinātu, autobusa vadītājs tuvākajā pilsētā pieturējis pie policijas iecirkņa, un strīdā iejaukušies likumsargi.

"Vīrietis tika arestēts par nekārtību izraisīšanu un vēlāk atbrīvots pret drošības naudu," aģentūrai pavēstīja Unas pilsētas policijas šefs Sandživs Gandi.

Vīrietis esot draudējis pārējiem pasažieriem, un sarīkojis skandālu arī policijas iecirknī. Viņš uzrakstījis sūdzību par līdzbraucējiem un autobusa vadītāju par uzmākšanos un uzstājis, ka viņa zeķes nav smirdējušas.