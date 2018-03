Īpašo grupu, kuras uzdevums ir izmeklēt Latvijas pilsones pazušanu, vada Keralas štata galvaspilsētas Thiruvananthapuramas policijas reģiona ģenerālinspektors.

Savukārt Keralas štata policijas priekšnieks Loknaths Behera izsludinājis 2000 Indijas rūpiju (25 eiro) atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt atrast pazudušo.

Indijas policija pēc palīdzības vērsusies arī pie krasta apsardzes un Zivsaimniecības departamenta, kā arī par pazudušo informējusi lidostas, jūras ostas un robežkontroles iestādes. Plānots ziņot arī Interpolam, raksta "The Hindu".

@SushmaSwaraj Latvian Citizen Liga Skromane already missing for 9 days! Police still clueless, representatives of parliament getting involved to understand why issue was not addressed appropriately from the beginning pic.twitter.com/dTLXe9YNpd

— Ilze Skromane (@pilzeilze) March 23, 2018