Pirmajā pusgadā Igaunijas Policijas un robežapsardzes departaments saskaņā ar imigrācijas kvotām izsniedzis 1268 termiņuzturēšanās atļaujas. 941 no tām izsniegta Ukrainas, 108 - Baltkrievijas un 95 - Krievijas pilsoņiem, bet vēl 124 - iebraucējiem no citām valstīm.

Trešajai daļai uzturēšanās atļauju saņēmēju ir augstākā izglītība, aptuveni pusei - vidējā speciālā, bet pārējiem - vidējā vai pamatizglītība. Apmēram puse no viņiem iekārtojušies darbā celtniecībā vai apstrādes rūpniecībā.

Runājot par īstermiņa darba atļaujām uz laiku līdz 12 mēnešiem, Ukrainas pilsoņu īpatsvars kopējā statistikā ir vēl lielāks - no gada sākuma līdz septembra vidum šādi dokumenti kopumā izsniegti 13 410 iebraucējiem, tai skaitā 10 602 viesstrādniekiem no Ukrainas, 689 - no Baltkrievijas, 582 - no Moldovas un 542 - no Krievijas. 4958 no šiem cilvēkiem atraduši darbu celtniecībā, 3031 - apstrādes rūpniecībā.

Kā prognozē Igaunijas Iekšlietu ministrija, līdz gada beigām oficiālo viesstrādnieku skaits valstī sasniegs 22 000. 2017.gada nogalē šis rādītājs bija 7500.

Imigrācijas statistiku ministrija publiskojusi pēc Rīgikogu opozīcijā esošās Konservatīvās tautas partijas (EKRE) frakcijas deputāta Henna Pelluāsa pieprasījuma.

Šīs frakcijas priekšsēdētājs Martins Helme jūlijā intervijā sabiedriskajai raidorganizācijai ERR izteicās, ka gada laikā Igaunijā ierodas vairāk nekā 20 000 Ukrainas pilsoņi, savukārt Iekšlietu ministrija uz to atbildēja, ka 2017.gadā uz Igauniju atbraukuši strādāt 5600 Ukrainas pilsoņi.