Interneta jokdaru nežēlastībā kārtējo reizi kļuvusi Ziemeļkoreja, kuras pārstāvji ASV prezidentam Donaldam Trampam nogādājuši liela izmēra vēstuli.

Phenjanas pārstāvis un Tramps piektdien tikās Baltajā namā, kur Ovālajā kabinetā viņam tika nodota vēstule no Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna.

Baltais nams publicējis arī foto, kuros redzams - vēstule ir visai liela, uzsver CNN.

.@POTUS @realDonaldTrump is presented with a letter from North Korean Leader Kim Jong Un, Friday, June 1, 2018, by North Korean envoy Kim Yong Chol in the Oval Office at the @WhiteHouse in Washington, D.C., followed by a meeting. (Official @WhiteHouse Photos by Shealah Craighead) pic.twitter.com/6a1PgFXS3v— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) June 1, 2018

Pagaidām gan tās saturs nav atklāts. Tramps žurnālistiem pēc vēstules saņemšanas sacīja, ka "tā [vēstule] ir ļoti jauka. Jums vajadzētu redzēt, kas ir tajā vēstulē," bet pēc tam pats misējās, jo atklāja, ka vēl to nav paspējis izlasīt. Tiesa, vēlāk Baltā nama pārstāvji paziņoja par tās izlasīšanu.

Vēstuli pirms tam pārbaudīja drošības dienesti, ziņo medijs.

Moments after saying he received "a very nice" and "very interesting letter" from Kim Jong Un, Trump said he hadn't actually opened the letter. pic.twitter.com/gIRbRbNGcV— Robert Maguire (@RobertMaguire_) June 1, 2018

Interneta asprāši jau sākuši uzjautrināties par Ziemeļkorejas sūtījumu, kā arī pašu ASV prezidentu, kura rokas izskatās pārāk mazas. Tāpat jokdari cer, ka Tramps arī sūtīs Ziemeļkorejas līderim atpaļ tikpat lielu vēstuli.

Jau ziņots, ka ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka viņa tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu tomēr notiks, kā iepriekš plānots, 12. jūnijā Singapūrā.

I'm looking forward to seeing the size of the letter that Trump sends back. https://t.co/9OcnHiKHqU— Dodes 🦄 (@racheld) June 2, 2018

Are we sure the letter is really that big, or are Trump's hands just that small? https://t.co/Qh8Iexatk1— Robert Swartwood (@RobertSwartwood) June 2, 2018

Do you think Trump has any idea that Kim Jong Un is mocking him with this enormous letter? https://t.co/JGBrKcb6Ea— Kevin Drum (@kdrum) June 1, 2018

Not to be outdone, Trump's reply letter will be delivered in an envelope the size of a football field. https://t.co/s4iN1Go7tt— Bob Cesca (@bobcesca_go) June 2, 2018

Here's Trump & Obama holding the same letter pic.twitter.com/6UfcSSNedx— Ben Wexler (@mrbenwexler) June 1, 2018

Trump said today the letter he got from Kim Un Jong was "very interesting" but then a few minutes later said he didn't open it. Another bigly skill we did not know about.#p2 #resist #UniteBlue #DemForce #NorthKorea pic.twitter.com/bmfN77d4gK — Bruce Bourgoine (@BruceBourgoine) June 2, 2018