Atbrīvošana sekojusi gandrīz divas nedēļas ilgušai operācijai, tādējādi vēl vairāk sašūpojot džihādistu pozīcijas Irākā, kas pirms trim gadiem aptvēra teju trešdaļu valsts.

Līdz ar Tell Afaras atbrīvošanu visa Nīnvas province, kuru "Daesh" pirmo reizi pārņēma 2014. gadā, "ir mūsu drosmīgo karavīru rokās," pauda al Abadi. ""Daesh" noziedzniekiem mums ir sakāms vien šis – lai kur jūs būtu, mēs ieradīsimies un jums būs jāizvēlas vai nu mirt, vai padoties."

Irākas amatpersonas regulāri pārsteidzas ar paziņojumiem par teritoriju atbrīvošanu, iekams rimušas kaujas, atgādina aģentūra AP. Džihādisti pēc pasludinātās uzvaras nereti īsteno pārsteiguma pretuzbrukumus.

ASV spēku atbalstītā Irākas armija uzsāka Tell Afaras atbrīvošanu pagājušajā nedēļā, mēnesi pēc tam, kad no "Daesh" atbrīvoja Mosulu. Tell Afara atrodas aptuveni 150 kilometrus no Sīrijas robežas un bija viena no pēdējām "Daesh" kontrolētajām pilsētām Irākā.