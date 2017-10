Naktī uz pirmdienu Irākas armija un Irānas veidotās "Tautas mobilizācijas vienības" uzbrukušas pešmergas jeb kurdu spēku pozīcijām uz dienvidiem no Kurdistānas autonomijas valdības kontrolētās Kirkūkas pilsētas. Pešmerga no vairākām pozīcijām atkāpusies, un Irākas armija ieņēmusi plašas teritorijas, tostarp Kifri pilsētu.

Īsi pirms pusnakts Irākas spēki un "Tautas mobilizācijas vienības" pametušas iepriekšējās dienās ieņemtās pozīcijas, uzsākot operāciju armijas bāzes "K1", Kirkūkas lidostas, kā arī reģionā esošo naftas lauku atgūšanai. Irākas spēku koncentrācija Kurdistānas reģiona pierobežā novērota jau kopš Havidžas pilsētas atbrīvošanas no "Daesh". Irākas spēki pēc džihādistu satriekšanas teritoriju nepameta, bet tieši otrādi - nostiprināja pozīcijas.

Vairākos Kirkūkas apkārtnes ciemos izcēlušas asiņainas apšaudes. ASV atbalstītā pešmerga ziņo, ka Irākas spēki operācijā izmanto dažādus ASV ieročus, tostarp tankus "Abrams M1". Cita starpā kurdi jau iznīcinājuši vismaz piecus irākiešu izmantotos "Humvee", raksta "Rudaw".

Līdz šim apšaudes izcēlušās galvenokārt divos abu spēku saskarsmes punktos. Tikmēr Irākas spēki jau ziņo par Kurdistānas galvenās spēkstacijas, ūdens attīrīšanas stacijas, kā arī vairāku rūpniecības rajonu ieņemšanu uz dienvidiem no pilsētas.

Ap plkst. 10 pirmdienas rītā (Latvijā un Irākā laiks sakrīt) irākiešu puse ziņo arī par militārās bāzes "K1" ieņemšanu pilsētas ziemeļrietumos, kas bija viens no to galvenajiem mērķiem. Tas nozīmē, ka Irākas spēki aplenkuši pilsētu jau no dienvidu un rietumu pusēm.

Atsevišķas pešmergas spēku vienības no frontes zonas atkāpušās. "Twitter" publiskots video, kā Kirkūkas iedzīvotāji ar akmeņiem met pa kara tehniku, kurā pešmerga atkāpjas no pozīcijām, un sauc viņus par nodevējiem.

#breaking Kurdish civilians throw rocks at retreating PUk peshmarga forces in Kirkuk and accuse them of betraying the city #Kirkuk pic.twitter.com/7nKeyckk6O

— Steven nabil (@thestevennabil) October 16, 2017

Domnīcas "The Tahrir Institute" līdzstrādnieks Kamals Čomani tviterī raksta, ka pešmergas spēku atkāpšanās līdz Kirkūkas pilsētas robežām esot politiskajam spēkam "Kurdistānas Patriotiskā savienība" (PUK) pakļauto pešmergas daļu komandiera Vastas Rasula lēmums, kas saskaņots ar Kurdistānas augstāko vadību. Rasuls skaidrojis, ka pretinieku ir skaitliski vairāk, turklāt viņu rīcībā ir lielāks skaits ieroču.

Tikmēr citi avoti lēmumu masveidīgi atkāpties noliedz, norādot, ka vairāki desmiti karavīru, kuri pametuši Kirkūku ar visu bruņojumu un munīciju, esot apcietināti. Bruņoti pilsētas iedzīvotāji uz galvenajiem ceļiem izveidojuši barikādes un dedzina riepas.

Reaģējot uz konflikta eskalāciju, virs Kirkūkas patrulējot ASV iznīcinātāji, liedzot Irākai pret kurdu pešmergas spēkiem izmantot Gaisa spēkus.

Heavy gunfire live on Rudaw on the outskirts of Kirkuk #Iraq pic.twitter.com/yPpjvf0PY5

— Fazel Hawramy (@FazelHawramy) October 15, 2017

Bijušais ASV vēstnieks Irākā Zalmajs Halilzads tviterī aicināja ASV prezidentu Donaldu Trampu rīkoties, lai ASV piegādātie tanki netiktu izmantoti pret kurdiem. "Vai mums nevajadzētu atslēgt šos tankus, novēršot, ka tos izmanto "Quds" padotie?" viņš vaicā, norādot, ka "Tautas mobilizācijas vienības" ir tiešā Irānas speciālo uzdevumu vienības "Quds" padotībā.

Shouldn't we disable these tanks to prevent their use by Quds force proxies? @POTUS

— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) October 16, 2017

ASV vadītās starptautiskās koalīcijas komandcentrs naktī izplatītā paziņojumā aicinājis abas puses atturēties no spēka pielietošanas un konflikta eskalācijas, bet tā vietā koncentrēties uz cīņu pret "Daesh". ASV, kā arī vairākas citas rietumvalstis karā pret džihādistiem atbalsta un apbruņojušas gan kurdu, gan irākiešu spēkus.

Konflikts Irākas un tās autonomā reģiona Kurdistānas starpā samilza septembra otrajā pusē, kad par spīti Irākas, Irānas, Turcijas, ASV un ANO ieteikumiem Kurdistāna 25. septembrī sarīkoja neatkarības referendumu.