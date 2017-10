Prasības ietver Kirkūkas reģiona naftas lauku, armijas bāzes "K-1", kā arī Kirkūkas lidostas nodošanu Irākas armijas rīcībā līdz plkst. 2 naktī uz svētdienu (vietējais un Latvijas laiks sakrīt). Tāpat Irākas valdības nosacījumi paredz Irākas armijai ļaut atgriezties visās pozīcijās, kurās tā atradās pirms "Daesh" ienākšanas reģionā, visu pešmergas gūstā esošo džihādistu izdošanu un Kirkūkas mēra atstādināšanu, raksta kurdu medijs "Rudaw".

Jau iepriekš Kurdistānas valdība, kuras viens no lielākajiem politiskajiem spēkiem ir PUK, paziņoja, ka kurdu pešmergas kontrolēto reģionu ir gatavi vajadzības gadījumā aizstāvēt. Vietējie avoti portālam "Delfi" norāda, ka Kirkūkā ne tikai izvietoti lieli pešmergas spēki, bet uz reģionu devušies arī liels skaits brīvprātīgo no citiem Kurdistānas apgabaliem.

Savukārt Kurdistānas premjers Nečirvans Barzani aicinājis starptautisko sabiedrību iesaistīties, lai novērstu iespējamu konflikta eskalāciju, Irākas spēkiem uzbrūkot kurdu pozīcijām, raksta "Bas News". ASV Valsts Departaments izplatījis paziņojumu, ka situāciju vēro ļoti uzmanīgi un abām pusēm ieteikts atturēties no spēka izmantošanas. ASV līdz šim atbalstījušas un apbruņojušas gan pešmergu, gan irākiešu spēkus.

Atbalstu Irākas pozīcijai vēstulē al Abadi paudis Irānas augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei. Tieši šiītu lielvalsts Irāna tiek uzskatīta par faktisko Irākas politikas virzītāju attiecībā uz Kurdistānu. Tai ir arī tieša ietekme uz pašas izveidotajām irākiešu šiītu "Tautas mobilizācijas vienībām", kuru kaujinieki izvietoti Kirkūkas tuvumā. Kā liecina soctīklos publicētās fotogrāfijas un video, Irākas armija un "Tautas mobilizācijas vienības" izvietojušās 10 līdz 20 kilometrus no vairāk nekā 900 000 cilvēku apdzīvotās Kirkūkas.

This video shows significant Iraqi forces and PMF deployments today to South Kirkuk. The international community's silence emboldens Iraq. pic.twitter.com/oN4S0oheLE— KR Security Council (@KRSCPress) October 13, 2017