Terorisma grupējuma vadonis, kurš 2014. gada vasarā Irākas lielpilsētā Mosulā pasludināja kalifāta "Islāma valsts" dibināšanu, patlaban pēc irākiešu rīcībā esošās informācijas varētu atrasties Hadžīnas pilsētā aptuveni 20 kilometrus no Irākas robežas vai tās tuvumā esošajā tuksnesī, stāstījis Izlūkošanas un pretterorisma biroja ģenerāldirektors Abu Ali al Basri. Šāda izlūkošanas informācija saņemta tikai pagājušās nedēļas izskaņā. Patlaban pilsētu ielenc ASV koalīcijas atbalstītie kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki".

Tikmēr Irākas Aizsardzības ministrijas un Apvienotās operācijas komandcentra pārstāvis Jaha Rasūls atklājis, ka Hadžīna ir tikai viena no pilsētām, kurā varētu slēpties teroristu organizācijas līderis. Tāpat tiekot pieļauts, ka al Bagdadi varētu slēpties tuksnesī uz austrumiem no kurdu pirms aptuveni gada atkarotās Šedādas uz ziemeļiem no Deir ez Zoras. "Viņam nav grūti paslēpties kaut kur Sīrijas tuksnesī," norādījis Rasūls.

Pēdējā oficiālā informācija par al Bagdadi iespējamo atrašanās vietu izskanēja pērnā gada novembra sākumā, kad ar Sīrijas valdību saistīti mediji norādīja, ka viņš varētu slēpties tobrīd ielenktajā Abū Kamalā, kuru Sīriju atbalstošie Irānas veidotie grupējumi drīz pēc tam ieņēma. Abū Kamāla atrodas vien aptuveni 30 kilometrus uz dienvidiem no Hadžīnas Eifratas upes otrā krastā.

Savukārt vēl pirms tam jūnijā Krievijas amatpersonas ziņoja, ka "ir liela iespējamība", ka al Bagdadi nogalināts Krievijas uzlidojumos pie Rakas, taču jau vēlāk rudenī džihādisti nopludināja "Daesh" dibinātāja runas audioierakstu, kurā apzināti tika ietverti fakti, kas varēja būt zināmi tikai septembrī.

Kurdu pretterorisma amatpersona Lūrs Talabani augustā savukārt norādīja, ka, viņaprāt, al Bagdadi ir nogājis pagrīdē un slēpjas. "Neaizmirstiet, ka viņa saknes nāk no "Al-Qaeda" Irākas atzara. Viņš slēpās no drošības dienestiem, viņš zina, ko dara."