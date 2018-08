ASV amatpersonas ziņo, ka Irānas bruņotie spēki gatavojas apjomīgām militārām mācībām. Šo mācību ietvaros Irānas armija varētu demonstrēt savas spējas noslēgt stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu, raksta CNN.

Tiek lēsts, ka militārās mācības var sākties pēc dažām dienām. “Mēs sekojam Irānas jūras spēku aktivitātēm Hormuza šaurumā un Omānas līcī,” norādīja ASV Centrālās pavēlniecības runasvīrs Vilijams Urbans.

Hormuza šaurums savieno Persijas līci ar Arābijas jūru. ASV Enerģijas informācijas administrācija to ir nosaukusi par pasaulē svarīgāko naftas tranzīta kontrolpunktu. Caur to tiek pārvadāti 20% no pasaules naftas.

Lai arī šobrīd nav pamats uzskatīt, ka Irāna gatavojas agresīvu un naidīgu darbību veikšanai, ASV izlūkdienestus šīs mācības satrauc trīs iemeslu dēļ. Pirmais – tās notiek laikā, kad starp ASV un Irānu ir novērojamāka asāka vārdu apmaiņa. Otrais – tiek uzskatīts, ka Irāna gatavojas apjomīgākām mācībām, salīdzinājumā ar tām, kas veiktas iepriekš. Trešais - parasti šāda tipa mācības netiek organizētas augustā, bet gan vēlāk.

ASV Aizsardzības sekretārs Džeimss Matiss norādīja, ka Hormuza šauruma slēgšana būtu uzbrukums starptautiskajai kuģniecībai un ka būtu nepieciešama starptautiska atbilde, lai no jauna atvērtu kuģošanas joslas, ņemot vērā šauruma nozīmi pasaules ekonomikā.