Teherāna šo gala termiņu izvirzījusi apspriedē, kurā piedalījies Irānas ārlietu ministra vietnieks Abass Aragči, vēstīts Irānas valdības tīmekļa vietnē. Francija, Lielbritānija un Vācija savukārt lūgušas 90 dienas, atklājuši avoti Teherānā.

Par šo jautājumu acīmredzami tiks spriests otrdien Briselē Irānas ārlietu ministra Mohammada Džavada Zarifa tikšanās laikā ar Francijas, Lielbritānijas un Vācijas ārlietu ministriem. Trampa padomnieks nacionālās drošības jautājumos Džons Boltons svētdien paziņoja, ka ASV neizslēdz iespēju piemērot sankcijas tām Eiropas kompānijām, kuras turpinās veikt darījumus ar Irānu. Intervijā telekanālam CNN viņš tomēr pauda uzskatu, ka vismaz daļa Eiropas valstu atbalstīs Vašingtonas nostāju Irānas jautājumā.

Irānas prezidents Hasans Ruhani svētdien paziņoja, ka kodolvienošanos vēl var glābt, ja to atbalstīs pārējās valstis, kas to ir parakstījušas - Francijas, Lielbritānija, Krievija, Ķīna un Vācija. Viņš norādīja, ka Irānas lēmums par palikšanu 2015.gadā noslēgtajā līgumā ir atkarīgs no šo piecu valstu spējas pildīt savas vienošanās ietvaros paredzētās saistības. Tramps otrdien paziņoja, ka ASV izstājas no 2015.gadā noslēgtā Irānas kodollīguma, un atjaunos visas sankcijas, kas Irānai tika atceltas kodollīguma ietvaros.