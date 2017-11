Īru republikāņu partijas " Sinn Fein " priekšsēdētājs Džerijs Adamss sestdien paziņoja, ka viņš nākamgad atkāpsies no šī amata, kurā bijis vairāk nekā 30 gadus.

69 gadus vecais politikas veterāns, kurš vadījis Ziemeļīrijas otro lielāko partiju kopš 1983.gada, partijas ikgadējā konferencē Dublinā paziņoja, ka viņš nekandidēs nākamajās Īrijas parlamenta vēlēšanās.

"Vadība nozīmē zināt, kad ir laiks pārmaiņai, un šis laiks ir tagad," viņš teica, piebilstot, ka šis lēmums ir daļa no partijā notiekoša vadības pārejas procesa.

Vadot kaujinieku grupējuma "Īru republikāņu armija" (ĪRA) politisko spārnu "Sinn Fein", Adamss bija svarīga figūra īru republikāņu kustībā, kas cenšas panākt Ziemeļīrijas atdalīšanu no Apvienotās Karalistes (Lielbritānijas) un apvienošanu ar Īrijas Republiku.

Šīs kustības bruņotā spārna dominējošais grupējums "Provisional IRA" nogalināja apmēram 1800 cilvēku savā bruņotajā kampaņā, kas notika no 1970. līdz 1997.gadam ar mērķi atdalīt Ziemeļīriju no Apvienotās Karalistes. Šis grupējums 2005.gadā atteicās no vardarbības un nodeva ieročus.

Lai gan daudzi uzskata Adamsu par ĪRA biedru kopš 1966.gada un šīs kustības komandieri vairākus gadu desmitus, viņš ir ilgi uzstājis, ka nekad nav bijis šīs kustības biedrs.

Adamsam bija svarīga loma miera procesā, kura gaitā tika parakstīta 1998.gada Lielās piektdienas vienošanās un tika izveidota Ziemeļīrijas valdība, kurā pārstāvēta arī "Sinn Fein".

Daudzi uzskata, ka "Sinn Fein" popularitāti vēlētāju vidū grauj partijas līderu saistība ar bijušo bruņoto kampaņu.

Ir gaidāms, ka partija nākamgad ievēlēs jaunu priekšsēdētāju. Kļūt par to, nomainot Adamsu, labas izredzes ir pašreizējai "Sinn Fein" priekšsēdētāja vietniecei Mērijai Lū Makdonaldai.