Roma uzskata, ka vācu nevalstiskās migrantu glābšanas grupas "Mission lifeline" kuģi "Lifeline" un "Seefuchs" nelegāli ceļo ar Nīderlandes karogu, ziņo raidsabiedrība BBC.

Uz "Lifeline" kuģa pašlaik atrodas 226 pie Lībijas krastiem izglābti migranti, norāda aktīvisti.

Savukārt Itālijas infrastruktūras ministrs Danilo Toninelli skaidro, ka kuģis ir pārkāpis likumu, uzņemot migrantus, lai gan to glābt bija ieradusies jau Lībijas krasta apsardze. Abi kuģi tiks konfiscēti, lai noskaidrotu to legālo statusu, informē ministrs.

"Mission lifeline" atklāj, ka pagājušajā naktī tās kuģi atkal piedalījušies migrantu glābšanā. Cik cilvēki un uz kura kuģa uzņemti, netiek ziņots.

Itālijas iekšlietu ministrs Mateo Salvini iepriekš "Facebook" paziņoja, ka abiem nevalstiskās organizācijas kuģiem būtu jādodas uz Holandi, nevis Itāliju, ja jau tie ceļo zem Nīderlandes karoga.

Taču Nīderlandes delegācija Eiropas Savienībā (ES) tviterī paziņoja, ka šie kuģi nav reģistrēti Nīderlandē un neceļo ar tās karogu.

Savukārt "Mission Lifeline" vēlāk tviterī publicēja attēlu ar dokumentu, kurš pierādot, ka kuģi ceļo ar Nīderlandes karogu.

Grupa skaidro, ka rīkojas likumīgi un ka tā nevar gaidīt, kamēr kuģiem tiek garantēta pietauvošanās kādā ostā, un tikai tad sākt cilvēku glābšanu ārkārtas situācijā.

Plānotā kuģu konfiskācija izziņota laikā, kad starp Eiropas valstīm norisinās asa vārdu apmaiņa par migrantu glābšanas jautājumiem. Strīdu jūnijā aizsāka Itālijas atteikšanās uzņemt glābšanas kuģi "Aquarius" ar 630 migrantiem.

Kad kuģi atteicās uzņemt arī Malta, migrantus pieņemt piekrita Spānija. Francijas prezidents Emanuels Makrons Itālijas valdību apsūdzēja "cinismā un bezatbildībā".

Savukārt ceturtdien, konkrēti nenosaucot vārdā Itāliju, Makrons Eiropā pieaugošo nacionālismu un noskaņojumu pret migrantiem pie dažiem "draugiem un kaimiņiem" salīdzināja ar lepru.

Itālijas iekšlietu ministrs Salvini uz to atbildēja, ka viņa valdība varbūt arī ir "lepras populisti", bet aicināja Franciju vispirms atvērt savas robežas tūkstošiem bēgļu un tad runāt.

Itālija ir viena no ES valstīm, kurā pirmajā nonāk liela daļa pāri Vidusjūrai nelegāli ceļojošo migrantu, jo tās ostas ir tuvākās ceļā no Lībijas.

Itālijas jaunā labēji noskaņotā valdība ir ieņēmusi stingrāku nostāju pret aktīvistu kuģiem, kas valstī nogādā lielu skaitu jūrā uzņemto migrantu.

Lai spriestu par migrācijas plūsmas mazināšanu, svētdien Briselē tiksies 10 ES dalībvalstu vadītāji. Itālijas valdība jau ir paziņojusi, ka neparakstīs nekādus ES plānus, kamēr vien palīdzība Itālijai tajos nebūs prioritāte. Polija, Čehija, Slovākija un Ungārija apņēmušās sarunas boikotēt.

Itālijas valdība vēlas deportēt no valsts pusmiljonu migrantu, no kuriem daudzi dzīvo uzņemšanas centros. Pēdējos dažos gados no Lībijas Itālijā ieradušies vairāk nekā 600 000 nelegālo migrantu.