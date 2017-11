Kopš vasaras Itāliju sasniegušo nelegālo imigrantu skaits sarucis par 70%, jo, pateicoties Romas līgumam ar Lībiju par cilvēku kontrabandistu kuģu pārtveršanu, nelegālie imigranti izvēlas citus maršrutus, lai nokļūtu Eiropā.

Vidusjūru līdz šim šī gada laikā šķērsojuši gandrīz 150 00 nelegālo imigrantu, taču Itālijas piekrastē izcēlušos nelikumīgo ieceļotāju skaits salīdzinājumā ar pagājušo gadu samazinājies par 30%, bet kopš jūlija - par 69%, paziņojusi Itālijas Iekšlietu ministrijas.

Savukārt to nelegālo imigrantu skaits, kas ieradušies Spānijā salīdzinājumā ar pagājušo gadu vairāk nekā trīskāršojies, pārsniedzot 14 000.

Itālijai izdevies lielā mērā apturēt nelegālo imigrantu plūsmu uz savu piekrasti, panākot vienošanos ar Lībijas varasiestādēm, cilšu vecākajiem un, kā apgalvo Romas kritiķi, pat ar cilvēku kontrabandistiem.

ANO bēgļu aģentūra apgalvo, ka oktobrī tai izdevies atrast un atbrīvot 14 500 nelegālos imigrantus, kurus Sabrātā un tās apkārtnē Lībijas ziemeļaustrumos šausmīgos apstākļos esot turējuši ieslodzījumā cilvēku kontrabandisti.

Tiek uzskatīts, ka vēl 6000 imigrantu šajā apkārtnē joprojām atrodas ieslodzījumā fermās un neizmantotās noliktavās.

Ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu Itālija sākusi apmācīt Lībijas krasta apsardzi nelegālo imigrantu kuģu pārtveršanai ne tikai savos teritoriālajos ūdeņos, bet arī starptautiskajos ūdeņos, ko asi kritizē cilvēktiesību aizstāvji.

Otrdien franču labdarības organizācijas "SOS Vidusjūra" un "Ārsti bez robežām" nosūtīja to nolīgto privāto glābšanas kuģi "Aquarius", lai uzņemtu nelegālos imigrantus no piepūšamajiem plostiem, kas atradās vairāk nekā 30 jūras jūdzes (55 kilometrus) no Itālijas krastiem.

Taču "Aquarius" apkalpei nācās vien noskatīties, kā Lībijas krasta apsardze uzņēma plostos esošos 200 nelegālos imigrantus, lai nogādātu tos atpakaļ Lībijā.

Tikmēr jaunie un stingrie Itālijas jūrā esošo cilvēku glābšanas noteikumi un agresīvā Lībijas krasta apsardzes darbība likusi vairumam privāto labdarības organizāciju atteiktos no tā dēvētajām nelegālo imigrantu "glābšanas" operācijām šajos ūdeņos, kuras, kā apgalvo itāļu varasiestādes, bieži bijušas saskaņotas ar cilvēku kontrabandistiem.

Tomēr to nelikumīgo ieceļotāju skaita samazināšanās, kas ierodas no Lībijas nav pielikusi punktu Itālijas nelegālās imigrācijas krīzei, jo to imigrantu skaits, kas ierodas no Tunisijas šogad trīskāršojies, bet to, kas ierodas no Alžīrijas, - dubultojies. Par 63% ieaudzis arī to nelegālo imigrantu skaits, kas ieradušies no Turcijas.

Itālija nespēj tikt galā ar nelegālo imigrantu plūsmu, un visi patvēruma meklētāju centri ir pārpildīti. Ja 2015. gadā Itālija saņēma 84 000 patvēruma pieprasījumu, tad pērn to skaits jau sasniedza 123 000. Šogad pagaidām iesniegti 106 000 pieprasījumu.