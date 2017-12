Pirms nākamgad gaidāmajām Itālijas parlamenta vēlēšanām populistisko partiju pozīcijas stiprina itāļu neapmierinātība ar pārmērīgo imigrāciju, nevis viņu eiroskepticisms, liecina laikrakstu "La Stampa" un "Financial Times" veiktā aptauja.

Abi centriski orientētie laikraksti novembrī lūdza savus itāļu lasītājus pastāstīt par problēmām, kas viņus visvairāk norūpē pirms pavasarī paredzētajām vēlēšanām, un izrādījies, ka starp jautājumiem, kas visvairāk satrauc aptaujātos, ir tā dēvētā multikulturālisma politika. No vairāk nekā 1100 cilvēkiem, kas atsaucās uz laikrakstu aicinājumu, tikai nepilna puse izteikušies, ka tic multietniskas Itālijas nākotnei, kamēr pārējie šo ideju kategoriski noraidījuši vai arī pauduši par to lielas šaubas.

Šo aptauju gan nevajadzētu uzskatīt par reprezentatīvu, jo tajā piedalījās nevis atbilstoši socioloģijas metodoloģijai atlasīti respondenti, bet tikai brīvprātīgie. Tā "La Stampa" norāda, ka vairums no tiem, kuri snieguši atbildes, mīt Itālijas industriāli attīstītajā ziemeļdaļā, kur lielu ietekmi bauda pret imigrāciju noskaņotā Ziemeļu līga.

Tikmēr tradicionālās aptaujas liecina, ka valdošās centriski kreisās Demokrātiskās partijas (PD) popularitāte mazinās, kamēr nostiprinās populistiskā Pieczvaigžņu kustība (M5S), kas, tāpat kā Ziemeļu līga, ir ļoti kritiski noskaņota pret Eiropas Savienību (ES) un apšauba Itālijas dalību eirozonā.

Tomēr "La Stampa" un "Financial Times" lasītāji nevēlas, lai Itālija atstātu ES vai eirozonu. "Vairāk nekā divas trešdaļas mūsu lasītāju uzskata, ka ES nākusi par labu valstij, un viņi visumā iebilst pret aiziešanu no tās," norāda "La Stampa", piebilstot, ka tāds noskaņojums valda pat starp tiem, kuri gatavojas balsot par M5S vai Ziemeļu līgu.

Galvenais jautājums, kas vēlētājus motivē novērsties no tradicionālajām partijām, ir imigrācija. Piemēram, kāds pensionārs no Brešas Itālijas ziemeļos, kas pastāvīgi balsojis par PD, šoreiz grasās balsot par Ziemeļu līgu, lai tādējādi "nosūtītu signālu" istablišmentam. "Imigrācija var būt nepieciešamība un resurss, taču Itālija nespēj to efektīvi kontrolēt," norāda lasītājs.

Aptauja atklāj, ka imigrācija nenorūpē vienīgi labēji noskaņotos vēlētājus. Arī PD atbalstītāji izrāda "ievērojamu satraukumu" par līdzšinējo imigrācijas politiku un islāmu, kā arī par situāciju citās Eiropas valstīs, kas uzņēmušas lielu skaitu ieceļotāju, atzīst "La Stampa".