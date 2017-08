Francijā aizdomās turamais, kurš ir aptuveni 20 gadus vecs, aizturēts netālu no Marseļas pēc pusotra mēneša ilgas izmeklēšanas, atklāja kāda amatpersona. Izmeklēšanā bija iesaistīti 40 policisti, ugunsdzēsēji un mežsaimniecības eksperti.

Vairākos reģionos Francijas dienvidos un Korsikā plosās meža ugunsgrēki, kuru dzēšanu apgrūtina karstais un vējainais laiks. Līdz jūlija beigām izdeguši aptuveni 12 000 hektāri zemes, ievainoti 50 ugunsdzēsēji un ugunsgrēku dēļ nācies evakuēt tūkstošiem cilvēku, liecina Francijas Iekšlietu ministrijas publiskotie dati.

Ministrija norādīja, ka 2003. gadā liesmas izdedzināja 73 000 hektāru zemes un par situācijas uzlabošanos jāpateicas jaunajai stratēģijai, kas tiek pielietota kopš 2005. gada un paredz ar pilnu jaudu dzēst ugunsgrēku uzreiz, kad tas pamanīts.

Tikmēr Itālijā policija, pateicoties videonovērošanas ierakstiem, pieķērusi kādu 28 gadus vecu brīvprātīgo ugunsdzēsēju, tīši izraisot ugunsgrēku. Arī Itālijā valda liels karstums un plosās ugunsgrēki. Vējam pieņemoties spēkā, deviņi reģioni lūguši atvēlēt tiem speciālās lidmašīnas ugunsgrēku dzēšanai un Kalabrijas reģiona galva aicinājis palīgā armiju.

28 gadus vecais dedzinātājs nofilmēts Lombardijas reģionā, aizdedzinot dzīvžogu un atkritumu tvertnes. Pēc tam viņš atgriezies ugunsdzēsēju bāzē un izsludinājis trauksmi, lai pēc tam kopā ar kolēģiem steigtos dzēst liesmas.

Policija noskaidrojusi, ka kopš 2014. gada viņš izraisījis vismaz septiņus ugunsgrēkus. Domājams, ka viņš to darījis, jo vēlējies asas izjūtas. Pirmdien Sicīlijā tika aizturēti 15 ugunsdzēsēji, kas tiek turēti aizdomās par ugunsgrēku izraisīšanu, lai saņemtu algu par to dzēšanu. Brīvprātīgie ugunsdzēsēji Itālijā par savu darbu no valsts saņem 10 eiro stundā.