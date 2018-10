Eiropas Komisija (EK) jau brīdinājusi Itāliju par tās izdevumu plāniem, kas ir pretrunā ES budžeta noteikumiem un izraisījuši satraukumu finanšu tirgos. "Ir labi zināms, ka EK ir paudusi bažas par valdības plāniem," parlamenta deputātiem norādīja Trija. "Mēs uzsākam konstruktīva dialoga fāzi, kurā ir nepieciešams samazināt naidīgumu."

Kā vēstīts, Itālijas populistu valdība piektdien publiskoja parādsaistību un budžeta deficīta plānus nākamajiem trim gadiem. Šie plāni paredz nākamgad palielināt valsts budžeta deficītu, un šāds lēmums jau izraisījis ES neapmierinātību. Itālijas Finanšu ministrijas mājaslapā publiskotajā dokumentā valdība šādu rīcību pamato ar nepieciešamību pēc izteiktām ekonomikas un budžeta politiku izmaiņām, lai atdzīvinātu stagnējošo ekonomiku.

Valdības iecere paredz, ka budžeta deficīts nākamgad pieaugs līdz 2,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP), salīdzinot ar 1,8% šogad. 2020. un 2021. gadā tam vajadzētu samazināties līdz attiecīgi 2,1% un 1,8%. Papildu valsts izdevumiem vajadzētu palielināt Itālijas ekonomikas izaugsmi šogad līdz 1,5%, nākamgad - līdz 1,6%, bet 2019.-2021. gadā tā veidos 1,4%. Analītiķi norāda, ka šīs ir ļoti optimistiskas prognozes, salīdzinot ar citu institūciju aplēsēm.

Pateicoties straujākai ekonomikas izaugsmei, valsts parādsaistībām prognozēts kritums no 130,9% šogad līdz 126,7% no IKP 2021. gadā. ES Stabilitātes un izaugsmes pakts noteic, ka parādsaistībām jābūt ne vairāk kā 60% no IKP.