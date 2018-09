Atbildot uz aģentūras DPA rakstiskajiem jautājumiem, Toninelli uzsvēris, ka gadījumā, ja ES "nepārvarēs savas savtīgās tendences, tā nonāks patiesās nelaimē".

Ministrs norādījis, ka migrācijas plūsmas ir jāregulē Eiropas līmenī, piebilstot, ka itāļi ir "nikni" uz ES, jo tā "nespēj saprast, ka no šī jautājuma ir atkarīga tās izdzīvošana".

Gan M5S, gan tās koalīcijas partneri - labējā Līga - atkārtoti kritizējuši ES ne tikai par nepietiekamu atbalstu nelegālās imigrācijas problēmas risināšanā, bet arī par Itālijas valsts izdevumu ierobežošanu.

"No ES ierobežojumiem jēga ir vienīgi tiktāl, kamēr tie nestāv ceļā tādiem neaizskaramiem mērķiem kā investīciju atdzīvināšana, nabadzības apkarošana, pilsoņu labklājības aizsardzība vai nodokļu pazemināšana," uzsvēris Toninelli.

Brisele rūpīgi uzrauga Itālijas tēriņus, jo valsts parāds pārsniedzis 130% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP), kamēr ES noteiktie parāda apmēra griesti ir 60% no IKP.

Kopš 1. jūnija, kad M5S un Līgas veidotā valdība nāca pie varas, no Roma saņemtas pretrunīgas norādes par to, vai Itālija turpmāk ievēros ES fiskālos noteikumus, un daži ietekmīgi koalīcijas pārstāvji pat pieļāvuši iespēju izstāties no eirozonas.

Toninelli, kam tāpat kā vairumam citu jaunā kabineta locekļu nav iepriekšējas pieredzes valdības darbā, pēc izglītības ir jurists un bijis gan karabinieris, gan apdrošināšanas uzņēmuma ierēdnis. Parlamentā pirmo reizi viņš ievēlēts 2013. gadā.

Viņš paudis pārliecību, ka jaunās Itālijas valdības darbs tās pirmajās 100 dienās pelnījis "ļoti augstu atzīmi".

Kā lielākos valdības sasniegumus Toninelli minējis iepriekšējās kreisi centriskās valdības īstenoto darba tirgus reformu atcelšanu, pretkorupcijas likuma pieņemšanu un privāto lielceļu apsaimniekotāju "noslēpumu" atmaskošanu.

Pēc Dženovas katastrofas, kurā gāja bojā 43 cilvēki un kurās varasiestādes vaino sagruvušā tilta uzturētāju "Autostrade per l'Italia", valdība apsver automaģistrāļu tīkla nacionalizēšanu.

Tomēr nacionalizācija ir viens no jautājumiem, kurā starp M5S un Līgu pastāv domstarpības.

Neskatoties uz to, Toninelli uzsvēris, ka abu koalīcijas partneru līdzšinējā sadarbība bijusi "godīga un auglīga".

Viņš Līgu nosaucis par "vienīgo politisko spēku", kurš gatavs "lojāli un saskanīgi" sadarboties ar M5S.