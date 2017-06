Uzbrukumā "Daesh" izmantojuši lielu skaitu spridzinātāju-pašnāvnieku. Džihādistu kaujinieki ziņoja par Al Tanakas, Raim Hadidas un Al Jarmukas rajonu ieņemšanu, taču jau pēc dažām stundām Irākas spēku vadība norādīja, ka uzbrukums ir atsists un tiek īstenota tīrīšanas operācija, pārbaudot katru māju.

Šis uzbrukums tiek vērtēts kā pēdējais mēģinājums islāmistiem traucēt ASV vadītās starptautiskās koalīcijas atbalstītās Irākas armijas operāciju, norāda BBC.

Pēkšņais uzbrukums pārsteidza irākiešu armiju un federālās policijas spēkus nesagatavotus. Esot daudz ievainoto, uz ielām degušas automašīnas un pilsētu centušies pamest tūkstošiem cilvēku, radot milzīgus sastrēgumus un bloķējot ceļus militārajam transportam. Situācija normalizējusies vien pirmdienas rītā.

Roads are full of cars trying to leave #Mosul. pic.twitter.com/YOS0IabuEG— Cengiz (@CengizYar) June 25, 2017