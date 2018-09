Paziņojumā Izraēlas Aizsardzības spēki pauda līdzjūtību par bojā gājušajiem, kas atradās uz "Il-20" klāja notriekšanas brīdī, piebilstot, ka par notikušo atbildīgs ir Sīrijas prezidenta Bašara al Asada režīms. Tāpat atbildība pēc Izraēlas domām jāuzņemas arī Irānai un grupējumam "Hezbollah".

Izraēla skaidroja, ka veikusi uzbrukumus Sīrijas bruņoto spēku noliktavai, kurā atradās tādas sistēmas, kas ļautu ražot precīzus un letālus ieročus. Izraēlas Aizsardzības spēki apgalvo, ka šīs sistēmas bija plānots nogādāt "Hezbollah" grupējumam Libānā, savukārt ieročus bijis paredzēts izmantot pret Izraēlu, tādēļ Telaviva to uzskatījusi par draudu.

Izraēla paziņojusi, ka sākotnējā izmeklēšana ir ļāvusi nonākt pie sekojošiem secinājumiem:

An initial inquiry of the incident suggests: 1. Extensive and inaccurate Syrian anti-aircraft (Surface to Air missile) fire caused the Russian plane to be hit and downed.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) September 18, 2018

2. When the Syrian Army launched the missiles that hit the Russian plane, IAF jets were already within Israeli airspace.

3. During the strike against the target in Latakia, the Russian plane that was then hit was not within the area of the operation.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) September 18, 2018