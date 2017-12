"Esmu uzdevis Ārlietu ministrijai [..] izstāties no UNESCO," sacīja Netanjahu valdības sēdē.

"Es domāju, ka tas ir nepieciešams, ņemot vērā neobjektīvo, vienpusīgo un absurdo attieksmi pret mums, kā arī Savienoto Valstu stingro nostāju ANO, ko mēs apsveicam," uzsvēra Izraēlas premjers.

Par to, ka Izraēla izstāsies no UNESCO, Netanjahu paziņoja jau oktobrī. Izraēla vaino UNESCO, ka organizācijai ir neobjektīva attieksme pret Izraēlu konflikta ar palestīniešiem kontekstā, un par izstāšanos no UNESCO darīja zināmu tūlīt pēc tam, kad par organizācijas atstāšanu paziņoja ASV, kas savu lēmumu pamatoja, apsūdzot UNESCO aizspriedumos pret Izraēlu.

ASV lēmums par izstāšanos no UNESCO stāsies spēkā nākamā gada 31. decembrī.

ASV savulaik bija lielākais UNESCO finansētājs, taču nolēma apturēt savas iemaksas pēc 2011. gada balsojuma par palestīniešu pašpārvaldes uzņemšanu dalībvalsts statusā, taču oficiāli no tās neizstājās. Šobrīd ASV ir parādā UNESCO vairāk nekā 550 miljonus dolāru. Organizācijas finansēšanu pēc šī lēmuma pārtrauca arī Izraēla.

Tāpat Izraēlu ir saniknojušas UNESCO rezolūcijas, kurās tā dēvēta par okupācijas varu, kā arī šonedēļ pieņemtā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcija, kurā nosodīts nesenais ASV lēmums atzīt Jeruzalemi par Izraēlas galvaspilsētu.