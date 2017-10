1982. gadā mirušajam ārstam Mohamedam Helmi, kurš karalaika Berlīnē slēpa ebrejus no nacistiem, tika piešķirts "Taisnā starp tautām" tituls ceremonijā, kas notika Izraēlas vēstniecībā Vācijas galvaspilsētā.

Izraēlas vēstnieks Vācijā Džeremijs Isašarofs pasniedza Holokausta muzeja "Yad Vashem" apbalvojumu Hemli radiniekam (attēlā), ziņoja Izraēlas laikraksts "Haaretz". "Yad Vashem" gribēja godināt Helmi jau 2013. gadā, bet viņa ģimene sākumā atteicās pieņemt šo apbalvojumu.

Helmi is viens no vairāk nekā 26 500 cilvēkiem, kas atzīti par "Taisnajiem starp tautām" kā ebreju glābēji. Tā tiek uzskatīta par Izraēlas augstāko atzinību neebrejiem. Pēdējos 50 gados, kopš Izraēla īsteno šo projektu, šādu atzinību izpelnījušies vairāki desmiti musulmaņu, kas pārsvarā bija no Albānijas vai Bosnijas un Hercegovinas.