Rotema Beida nometni apmeklējusi vairākkārt, kā arī katrā reizē paņēmusi līdzi kādu priekšmetu, tostarp zīmi, kurā rakstīts, ka priekšmetus no nometnes nedrīkst iznest.

Viņa izraēliešu medijam skaidrojusi, ka priekšmetus paņēmusi, jo bažījusies, ka holokausts laika gaitā "kļūs par mītu".

Tikmēr Aušvicas koncentrācijas nometnes muzeja pārstāvji savā tvitera kontā nosodījuši studentes rīcību, kā arī norādījuši, ka māksla nekādā veidā nevar attaisnot zādzību.

This is painful, outrageous & disrespectful. Auschwitz-Birkenau site is preserved to testify for the future. 'Art' does not justify theft. https://t.co/3nsXtBgg8a

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) July 19, 2017