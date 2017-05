Imperatora Akihito vecākā mazmeita princese Mako izlēmusi atteikties no karaliskā titula, jo plāno precēties ar vienkāršās tautas pārstāvi, ziņo BBC. 25 gadus vecā Japānas karaļnama pārstāve plāno sadarināties ar savu vienaudzi Kei Komuro.

Tā kā princeses studiju laikā iepazītais jaunais vīrietis strādā juristu birojā jeb pārstāv vienkāršo tautu, Japānas likumi nosaka, ka Mako būs "jāpamet" karaliskā ģimene. Šis gadījums Japānā licis uzvirmot debatēm par karaliskās ģimenes statusu mantojuma tiesībām, ņemot vērā, ka arī 83 gadus vecais imperators savas pilnvaras drīz varētu nodot tālāk.

Mako un Kei iepazinās Starptautiskās Kristiešu universitātes restorānā

Jau drīzumā gaidāms publisks saderināšanās paziņojums, nolikts kāzu datums un imperatoram nosūtīts oficiāls paziņojums par gaidāmo notikumu, kā to nosaka likums.

Mako gan nav pirmā karaliskās ģimenes locekle, kura izvēlējusies atteikties no princeses statusa. Jau 2005. gadā viņas tante princese Sajako, kura ir Akihito vienīgā meita, izvēlējās apprecēt vīrieti no vienkāršo ļaužu vidus. Medijs atzīmē, ka viņai līdz ar to nācies pārcelties uz vienistabas dzīvoklīti, iemācīties vadīt auto, kā arī iepirkties veikalā.

Pērn Akihito paziņoja, ka vecuma dēļ varētu atkāpties no saviem pienākumiem. Japānas likumi atkāpšanos no troņa pagaidām gan nepieļauj, bet tie drīzumā varētu tikt mainīti. Tikmēr likuma noteikto kārtību, ka troni var mantot tikai vīriešu kārtas pēcnācēji, neesot plānots mainīt.

Patlaban uz troni kandidē Akihito dēli kroņprincis Naruhito, princis Fumihito, Fumihito dēls princis Hisahito un Akihito jaunākais brālis princis Masahito.