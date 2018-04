Maksims Borodins (attēlā) 12. aprīlī nokritis no sava dzīvokļa balkona Jekaterinburgā un ar smagām traumām tika nogādāts slimnīcā, kur svētdien miris.

"Viņš tā arī nenāca pie samaņas. Ārsti vairākas dienas cīnījās par viņa dzīvību, bet, nokrītot no piektā stāva, iegūtās traumas izrādījās pārāk nopietnas," raksta portāls "Novij Denj", kurā Borodins strādāja.

Saskaņā ar sākotnējo informāciju, incidentam, visticamāk, nav krimināla rakstura, paziņoja Sverdlovdkas apgabala Ārkārtas situāciju ministrijā. Arī nekādas pirmsnāves vēstules, kas liecinātu par pašnāvību, nav atrastas.

Kāds žurnālista draugs gan atklāja, ka Borodins pirms incidenta stāstījis, ka viņa dzīvokli novēro drošības iestāžu darbinieki, ziņo raidsabiedrība BBC.

Borodins 11. aprīļa piecos rītā zvanījis un stāstījis, ka uz kāpņu laukumiņa pie dzīvokļa atrodas cilvēki maskās un kamuflāžas apģērbā, bet uz balkona esot kāds ar ieroci, atklāja draugs Vjačeslavs Baškovs.

Pēc kāda laika viņš pārzvanījis un teicis, ka ir kļūdījies, un drošībnieki piedaloties mācībās.

Vietējās amatpersonas pēc incidenta paziņoja, ka Borodina dzīvokļa durvis bijušas aizslēgtas no iekšpuses. Portāla "Novij Denj" galvenais redaktors gan netic, ka viņa nāve bijusi negadījums un neredz arī iemeslus, kāpēc viņš pats būtu vēlējies laupīt sev dzīvību.

Pēdējās nedēļās Borodins rakstīja par tās sauktās privātās militārās kompānijas "Vagner" algotņiem Sīrijā, kas gājuši bojā 7. februāra kaujā ar ASV spēkiem.

Pagājušajā nedēļā nupat amatu atstājušais ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Maiks Pompeo paziņoja, ka šajā sadursmē Deir ez Zoras provincē gāja bojā "pāris simti" krievu algotņu.

Krievija sākotnēji ziņas par kritušiem algotņiem noliedza. Taču nākamajās dienās žurnālisti un tīmekļa izmeklētāji identificēja vairākus Sīrijā bojāgājušus algotņus. Tam sekoja Krievijas Ārlietu ministrijas paziņojums, ka ASV triecienā "varētu būt gājuši bojā" pieci Krievijas pilsoņi, kas nav karavīri.

Vēlāk 20. februārī Ārlietu ministrija atzina, ka Sīrijā ievainojumus guvuši vairāki desmiti Krievijas un citu NVS valstu pilsoņi, kas Sīrijā atradušies "pēc pašu vēlēšanās un ar dažādiem mērķiem", uzsverot, ka tie nav Krievijas karavīri.

Martā Borodins rakstīja par trīs bojāgājušiem karotājiem, kas nākuši no Sverdlovskas apgabala. Divi no tiem nākuši no Asbestas pilsētas, bet viens no Kodrovojes, izpētīja Borodins.

Tāpat Borodins pētījis arī politiskos skandālus, tostarp saistībā ar eskorta meiteni Nastju Ribku, ar kuras sociālo tīklu ierakstu palīdzību opozicionārs Aleksejs Navaļnijs konstatēja Krievijas vicepremjera Sergeja Prihodjko saites ar miljardieri Oļegu Deripasku.