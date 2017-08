Jemenas piekrastē cilvēku kontrabandisti jūrā iegrūž desmitiem migrantu

ANO Starptautiskā migrācijas organizācija (IMO) norāda, ka migranti bijuši no Āfrikas valstīm. Līdz krastam saviem spēkiem tika 25 migranti, kuriem mediķi steidza sniegt palīdzību. Šobrīd atrastas vien piecu cilvēku mirstīgās atliekas, bet starp upuriem bijuši arī bērni un sievietes.

Baidoties no aizturēšanas, trešdien kontrabandisti jūrā iegrūda 120 migrantus no Somālijas un Etiopijas. BBC lēš, ka noslīkuši vismaz 50 no viņiem. Upuri vidēji bijuši 16 gadus veci.

IMO pārstāvis Lorēns Deboks (attēlā zemāk) norāda, ka šis varētu būt jaunas tendences aizsākums. "Kontrabandisti zina, ka situācija ir bīstama un viņi riskē tikt sašauti, tāpēc migrantus viņi izmet netālu no krasta," stāsta Deboks.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Izdzīvojušie maniem kolēģiem stāstīja, ka kontrabandisti viņus iegrūduši jūrā, kad no krasta puses tuvojamies pamanīja Jemenas varasiestāžu laivas. Viņi arīdzan pastāstīja, ka kontrabandisti jau atgriezušies Somālijā, lai turpinātu savu biznesu un pa to pašu maršrutu vestu vēl vairāk migrantus uz Jemenu," notikumus apraksta Deboks.

Jemenu vairums Āfrikas iedzīvotāju izmanto, lai vēlāk nokļūtu Eiropā vai Persijas līča valstīs. Aplēsts, ka šogad Somālijas pussalu pametuši 55 000 migrantu, lai dotos uz Jemenu. Vairāk nekā puse no migrantiem ir jaunāki par 18 gadiem, bet trešdaļa ir sievietes, liecina IOM aplēses. Vēl daudzi migranti Eiropu cenšas sasniegt caur Lībiju un pār Vidusjūru.