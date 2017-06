"Daesh" sagrāvi kopš maija beigām iezīmē arī plašu teritoriju zaudēšana Irākas ziemeļrietumos, kā arī Sīrijā uz austrumiem no Rakas un uz dienvidiem no Palmīras. Faktiski pēdējais būtiskais džihādistu pašpasludinātā kalifāta nocietinājums ir Deir ez Zoras pilsēta un mazāku pilsētu virkne uz dienvidiem no tās gar Eifratas upi Sīrijas un Irākas pierobežā.

Frontes līniju izmaiņas no 15. maija līdz 21. jūnijam:

Līdz ar ASV vadītās koalīcijas atbalstīto spēku panākumiem Mosulā un Rakas apkārtnē, kurās islāmisti koncentrējuši lielākos spēkus, kā redzams kartē, kaujām pret "Daesh" beidzot mobilizējušies arī Sīrijas režīma atbalstītāji.

Līdz šim Krievijas Gaisa spēku un Irānas vadīto grupējumu operācijas galvenokārt bija vērstas pret Sīrijas opozīciju, taču pēdējās nedēļās Sīrijas sabiedroto spēki no džihādistiem atguvuši plašas teritorijas mazapdzīvotajos, taču ar resursiem bagātajos tuksnešu apvidos. Viss liecina, ka, par spīti līdzšinējai pasivitātei, redzot "Daesh" vājumu, Krievija un Sīrija vēlas gūt "Daesh" uzvarētāja laurus, vienlaikus sakaujot arī citus sāncenšus.