"Temats par prezidenta lidmašīnas atlūzu atdošanu Polijai ir pārlieku politizēts, ap to mākslīgi tiek radīta paaugstināta ažiotāža, it kā šim jautājumam būtu kaut kāda simboliska nozīme. Tajā pašā laikā no praktiskās puses jautājumam par to, kur atrodas atlūzas - Krievijā vai Polijā - būtiskas nozīmes nav," sacīja diplomāts.

Polijas izmeklētājiem un ekspertiem visos izmeklēšanas posmos nodrošināta pilnīga piekļuve materiāliem, viņš atgādināja.

"Gan lidmašīnas atlūzas, gan "melnās kastes" Krievijas un Polijas izmeklētāji ir izpētījuši "no un līdz", pielietojot vismodernākās metodes. Kaislības, kas šajā jautājumā tiek uzkurinātas, ir vienkārši viens no veidiem, kā vērst spiedienu pret mums," piebilda Andrejevs.

Atbilstoši Krievijas likumiem līdz izmeklēšanas procesa beigām atlūzām ir jāpaliek izmeklētāju rīcībā, piebilda vēstnieks. Vienlaikus viņš pauda pārsteigumu, ka Varšava līdz šim nav lietu slēgusi. Atbilstoši viņa teiktajam katastrofas aina bijusi skaidra vēl 2011. gadā, kad tika publiskoti Starptautiskās Aviācijas komitejas un Polijas Millera komisijas ziņojumi.

"Kopš tā laika nekas tāds, kas liktu apšaubīt to galvenos secinājumus, nav konstatēts, bet Polijas varasiestādes izmeklēšanu nepārtrauc, izvirza arvien jaunas versijas, tāpēc arī Krievijas puse ir spiesta turpināt darbu un ar to visu tikt skaidrībā," norādīja diplomāts.

Smoļenskas aviokatastrofa notika 2010. gada 10. aprīlī. Avārijā gāja bojā visi 96 lidmašīnā esošie cilvēki, arī Polijas prezidents Lehs Kačiņskis un daudzas citas augsta ranga Polijas amatpersonas.

Polijas labējā spārna politiķi uzskata, ka aviokatastrofa nebija negadījums, neraugoties uz to, ka Polijas un Krievijas izmeklētāji atzinuši, ka tā notika pilota kļūdas, slikto laikapstākļu un sliktās gaisa satiksmes kontroles rezultātā.

Polijā 2015. gada beigās pie varas nākot konservatīvajai valdībai, aviokatastrofas izmeklēšana tika atsākta.