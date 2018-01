Sākotnējais saraksts tika aizstāts ar citu, kurā atrodami bagāti Krievijas pilsoņi, un tas acīmredzami kopēts no žurnāla "Forbes" Krievijas bagātnieku saraksta, pievienojot tam vadošās Kremļa amatpersonas.

"Tas visu lietu padara smieklīgu. Nav nekādu kritēriju," uzsvēra ASV bāzētās domnīcas "Atlantic Council" ("Atlantijas padome") pētnieks Oslunds.

Oslunds atklāja, ka viņa viedoklis tika prasīts par to, kā sastādīt "Kremļa sarakstu". Ekonomists norādīja, ka oriģinālā saraksta sastādīšanā tika ieguldīts liels darbs. Viņš tomēr ceturtdien saņēma informāciju, ka kāda augsta ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersona likusi no šī saraksta atteikties un aizstāt to ar "Forbes" sarakstā bāzētu versiju, kas tika publicēta pirmdien.

"Tas ir nopietns kāda svarīga valdības pārstāvja mēģinājums padarīt ASV valdību un Kongresu smieklīgus," sacīja Oslunds.

Viņš norādīja, ka nezina, kura amatpersona ir likusi mainīt sarakstu, tomēr piebilda, ka finanšu ministrs Stīvens Mnučins, apstiprinot sarakstu, "uzņēmās atbildību par to".

Trampa administrācija arī saskārusies ar kritiku par jaunu sankciju nepiemērošanu, kā to paredzēja jūlijā Kongresa pieņemtais likums.

Mnučins gan otrdien paziņoja, ka ASV "tuvākajā nākotnē" noteiks Krievijai jaunas sankcijas, kas būs balstītas uz nule publiskoto "Putina sarakstu".

Trampa administrācija pirmdien publiskoja ilgi gaidīto sarakstu ar Putinam pietuvinātiem cilvēkiem, kurā iekļauti 114 Krievijas politiķu un 96 tā dēvēto oligarhu vārdi.

Saraksts veidots ar domu identificēt personas, kas guvušas labumu Putina valdīšanas laikā, bet iekļaušana sarakstā nenozīmē automātisku sankciju piemērošanu šīm personām.

Krievijas opozīcijas politiķis Aleksejs Navaļnijs tviterī pauda prieku par to, ka "šie cilvēki starptautiskā līmenī oficiāli atzīti par blēžiem un krāpniekiem".

Kā iepriekš skaidroja ASV Valsts departamenta sankciju politikas koordinators Daniēls Frīds, "iekļaušana sarakstā palielina risku, ka nākotnē šiem cilvēkiem var tikt noteiktas sankcijas".