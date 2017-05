Дорогие друзья! Айшат открыла в Грозном кафе-кондитерское "Paris" @parisbakerygrozny . Плотный график работы не позволил мне воспользоваться её приглашением принять участие в презентации такого прекрасного заведения. Но Айшат умеет баловать родителей. Первые же пирожные и торт она привезла домой нам с Медни Мусаевной. Очень вкусные и оригинальные по форме. Мы пожелали Айшат процветания её "сладкого" бизнеса. Уверен, что "Paris" станет любимым местом встреч и отдыха нашей молодёжи! #Кадыров #Россия #Чечня #Paris #Айшат



