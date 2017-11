Kadirovs, Poklonska un Sobčaka iestājas par Ļeņina mūmijas apbedīšanu

С самого начала кампании я говорила, что важнейшая ее часть — вынести на всеобщее обсуждение самые сложные, самые табуированные вопросы. Все надо мной смеялись: "что там эта Собчак опять несет"? И вот смотрите что получилось? Я всего пару недель назад объявила о своём желании стать вашей графой "Против Всех". И уже три темы обсуждает вся страна. Жириновский требует посадить меня за то, что я, вслед за Сбербанком и Мегафоном считаю, что Крым с точки зрения международного права — украинский. Валентина Матвиенко сообщает, что пора бы вернуть в бюллетени графу "против всех". Теперь вот Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда добавляет, что решать должен Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах. В марте ему например предстоит решить, кто станет президентом. И если не вы, и не Путин будете решать это за мой народ, то — возможно — у нас есть ещё шанс вернуться в цивилизованный мир. Где нам и место.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 2, 2017 at 4:51am PDT