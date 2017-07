Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs intervijā noliedz ziņojumus par geju vajāšanu un spīdzināšanu Krievijā. Viņš to noliedz nevis tāpēc, ka šāds paņēmiens nav pieļaujams, bet tāpēc, ka geju vienkārši Čečenijā nav, sestdien ziņo "Washington Post" ( WP ).

Kadirovu intervējis "HBO" žurnālists Deivids Skots, intervija pēc tam parādīta šovā "Real Sports with Bryant Gumbel", atzīmē WP. Intervija ir "viens pret viens" stilā.

"Tās ir muļķības," atbildot uz jautājumu par geju vajāšanu, sacījis Čečenijas prezidents. "Mums nav šāda veida cilvēku. Mums vispār nav geju. Ja ir kādi, lai tie dodas uz Kanādu," apgalvoja Kadirovs.

"Paņemiet viņus tālu prom no mums, lai viņi nebūtu mūsu mājās. Lai attīrītu mūsu asinis, ja te vispār kāds [gejs] ir, aizvediet viņus," piebildis Čečenijas līderis.

Kā atzīmē WP, tad šī intervija ir pirmā, kuras laikā Kadirovs komentē situāciju par gejiem Čečenijā.

Čečenijas līderis žurnālistam paudis neizpratni par to, "no kurienes nākuši šādi apgalvojumi", kā arī to, "kāds ir šo jautājumu mērķis".

Tāpat Kadirovam bija viedoklis par Lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) kopienu un tās tiesībām Čečenijā. "Viņi ir velni. Viņi pārdodas. Tie nav cilvēki," uzsvēris Kadirovs, kurš piebildis, ka kopienai "nākšoties par šo visu atbildēt".

Raidījumā Čečenijas līderis arī tika iztaujāts par to, ko amerikāņi varētu domāt par Čečeniju.

"Amerika nav pietiekami stipra valsts, lai mēs to uzskatītu par Krievijas ienaidnieku," sarunā par saspīlētajām Maskavas un Vašingtonas attiecībām sacījis Kadirovs. "Mums ir spēcīga valdība un kodolvalsts. Pat ja mūsu valdība tiktu pilnībā iznīcināta, mūsu kodolraķetes tiktu automātiski izvietotas," raidījumā klāstīja Čečenijas prezidents.

Jau vēstīts, ka Krievijas opozīcijas laikraksta "Novaja gazeta" slejās aprīlī parādījās informācija, ka Čečenijā tiek ieslodzīti un spīdzināti homoseksuāli vīrieši. Čečenijas varasiestādes aizturējušas vairāk nekā 100 gejus un vismaz trīs no šiem nolaupītajiem nogalināti, vēstīja laikraksts.

Čečenijas prezidents Ramzans Kadirovs, tiekoties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, noliedza tādas apsūdzības, paziņojot, ka tā ir provokācija. Arī Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs norādīja, ka nav nekāda apstiprinājuma geju aizturēšanai vai vardarbībai pret seksuālajām minoritātēm.

Krievijas Ģenerālprokuratūra paziņoja, ka ir sākta izmeklēšana, bet nav saņemta neviena oficiāla cietušā sūdzība.

Savukārt jūnija sākumā Vācija humānu apsvērumu dēļ sākusi izsniegt vīzas Čečenijas gejiem, reaģējot uz ziņām par geju spīdzināšanu un nogalināšanu šajā Krievijas republikā.

Tāpat vēstīts, ka Vācijas kanclere Angela Merkele maijā aicināja Putinu aizsargāt geju tiesības Čečenijā.