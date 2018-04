Vīrietis restorānā ieradās ap pulksten 3.25 pēc vietējā laika un īpaši nevilcinoties sāka šaudīties.

Viens no restorāna klientiem uzsāka cīņu ar šāvēju, lai atņemtu viņam ieroci. Uzreiz pēc tam šāvējs pameta nozieguma vietu. Policija šobrīd meklē aizdomās turamo, kurš tiek raksturots kā "baltais vīrietis ar īsiem matiem".

Vēlāk soctīklošanas vietnē "Twitter" Nešvilas policija publicēja fotogrāfiju ar iespējamo apšaudes vaininieku un lūdza atsaukties visiem, kas vīrieti ir redzējuši.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018