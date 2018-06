Astoņgadīgā Džordana Austina pie savas mājas pārdeva ūdeni bez tam paredzētās licenses. Redzot notiekošo, kāda netālu dzīvojoša sieviete nolēma izsaukt policiju.

Soctīklošanas vietnē "Twitter" populārs kļuvis video, kurā redzams aprakstītais incidents. To uzņēmusi un publiskojusi Džordana mamma.

So my little cousin was selling water and didn't have a permit so this lady decided to call the cops on an 8 year old. #PermitPatty pic.twitter.com/SiL61pnAgl