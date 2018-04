Autobuss bija ceļā uz Saskačevanas junioru līgas izslēgšanas spēli ar Nipavinas komandu "Hawks".

Kanādas policija vēsta, ka no 28 cilvēkiem, kuri atradušies autobusā, 14 gājuši bojā. Pārējie 14 cietušie nogādāti slimnīcā, trīs no tiem atrodas kritiskā stāvoklī.

Kanādas premjerministrs Džastins Trudo izteicis līdzjūtību bojāgājušo piederīgajiem. Viņš tviterī rakstījis: "Es nevaru iedomāties, kas viņu vecākiem pašlaik ir jāpieredz.''

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 7, 2018