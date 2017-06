Kāds kanādiešu snaiperis Irākā 3450 metru attālumā nošāvis teroristu grupējuma "Islāma valsts" kaujinieku, uzstādot jaunu pasaules rekordu par snaipera vislielākajā attālumā nogalinātu pretinieku, ceturtdien vēsta Kanādas mediji.

Kanādas laikraksts "The Globe and Mail" ziņoja, ka īpašo uzdevumu vienības karavīrs to izdarījis pēdējo 30 dienu laikā, šaujot no augstceltnes.

"Attiecīgais šāviens patiesībā izjauca "Islāma valsts" uzbrukumu Irākas drošības spēkiem," laikrakstam atklāja avots bruņotajos spēkos.

"Tā vietā, lai nomestu bumbu, kas apkārtnē varētu nogalināt mierīgos iedzīvotājus, tā ir ļoti precīza spēka pielietošana, un tā kā tas bija tik tālu, sliktajiem puišiem nebija ne jausmas, kas notika," piebilda avots.

3450 metrus tālais šāviens, kas mērķi sasniedza apmēram desmit sekundēs, tika neatkarīgi apstiprināts ar videokameru un citu informāciju.

Iepriekšējais rekords piederēja britu snaiperim Kreigam Harisonam, kurš Afganistānā 2009.gadā 2475 metru attālumā nošāva talibu ložmetējnieku.