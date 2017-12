Incidents ir traģisks "svatinga" piemērs, kad telefona huligāni zvana uz ārkārtas dienesta numuru 911 un ziņo par sagudrotu incidentu, cerot, ka izjokošanas upura mājā ieradīsies policijas specvienība SWAT, sacīja Vičitas policijas priekšnieka vietnieks Trojs Livingstons.

"Šis incidents ir murgs visiem iesaistītajiem. Izjokotāju dēļ mums ir nevainīgs upuris," sacīja Livingstons. "Ja nebūtu veikts viltus zvans policijai, mēs tur nebūtu."

Vietējais laikraksts "Wichita Eagle" ziņo, ka upuris ir 28 gadus vecais divu bērnu tēvs Endrū Finčs.

Livingstons atskaņoja audio ierakstu, kurā dzirdams, kā telefona huligāns saka, ka viņš nošāvis savu tēvu un ar ieroci tēmē uz savu māti un jaunāko brāli. Viņš arī draud aizdedzināt māju.

Pēc Livingstona teiktā, kad policisti ieradušies norādītajā adresē, viņi sagatavojušies ķīlnieku sagrābšanas situācijai un izvietojušies ap māju. Tad durvīs parādījies vīrietis un policisti viņam likuši pacelt gaisā rokas, ko viņš arī darījis. Tad viņš rokas nolaidis vidukļa virzienā, taču tad tās strauji pacēlis, un tajā brīdī uz viņu izšāvis policists, bažījoties, ka vīrietis varētu būt izrāvis ieroci.

Finča māte Lisa Finča "Wichita Eagle" pastāstīja, ka viņas dēls devies noskaidrot, kas notiek, kad redzējis ārā zilas un sarkanas gaismas, un drīz pēc tam atskanējis šāviens.

Tikmēr vietne "The Daily Haze" izlikusi tvītu ekrānuzņēmumus, kas liecina, ka incidentu izraisījis strīds starp "Call of Duty" tiešsaistes spēlētājiem, no kuriem viens nosaucis savu nepareizo adresi, kas gan bijusi viņam diezgan tuvu.